الخردة التي خلفها انفجار الرابع من آب على أراضي المرفأ ستزال قريبًا...

أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أنّ الخردة التي خلفها انفجار الرابع من آب على أراضي المرفأ ستُزال قريبا وتباعًا.





وأشار، خلال زيارته المرفأ، إلى أنهم سيعملون على مسح أراضي المرفأ، لتحديد ما إذا كان هناك من تعديات عليها، ومتحدثًا عن سلسلة من دفاتر الشروط التي ستطرح قريبًا.