السفارة الاميركية في لبنان تحتفل بالذكرى الـ 248 لاستقلال الولايات المتحدة

أقامت سفارة الولايات المتحدة الأميركية حفلة استقبال بمناسبة الذكرى الـ 248 لعيد الاستقلال الأميركيّ.



وأشارت السفيرة ليزا جونسون إلى أنّ " الولايات المتحدة دعمت لبنان والشعب اللبنانيّ منذ ولادة لبنان كأمة.



وقالت: "علاقتنا مبنية على الرغبة المشتركة في عالم مزدهر وحر وديمقراطيّ، وقوة شراكتنا تنعكس من خلال الروابط العديدة التي تربط بلدينا. إن الارتباط بيننا قويّ."

ورأت أنّ هذه اللحظة حاسمة في المنطقة أيضًا وأنّ الصراع استمر بما فيه الكفاية.



وشدّدت على وجوب منع المزيد من التصعيد وإيجاد حل دبلوماسيّ ينهي المعاناة على جانبي الحدود.



ولفتت إلى الحاجة إلى حل هذه الصراعات – سواء في غزة أو على الخط الأزرق – بسرعة ودبلوماسية.