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السفارة الاميركية في لبنان تحتفل بالذكرى الـ 248 لاستقلال الولايات المتحدة
أخبار لبنان
2024-06-27 | 09:18
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السفارة الاميركية في لبنان تحتفل بالذكرى الـ 248 لاستقلال الولايات المتحدة
أقامت سفارة الولايات المتحدة الأميركية حفلة استقبال بمناسبة الذكرى الـ 248 لعيد الاستقلال الأميركيّ.
وأشارت السفيرة ليزا جونسون إلى أنّ " الولايات المتحدة دعمت لبنان والشعب اللبنانيّ منذ ولادة لبنان كأمة.
وقالت: "علاقتنا مبنية على الرغبة المشتركة في عالم مزدهر وحر وديمقراطيّ، وقوة شراكتنا تنعكس من خلال الروابط العديدة التي تربط بلدينا. إن الارتباط بيننا قويّ."
ورأت أنّ هذه اللحظة حاسمة في المنطقة أيضًا وأنّ الصراع استمر بما فيه الكفاية.
وشدّدت على وجوب منع المزيد من التصعيد وإيجاد حل دبلوماسيّ ينهي المعاناة على جانبي الحدود.
ولفتت إلى الحاجة إلى حل هذه الصراعات – سواء في غزة أو على الخط الأزرق – بسرعة ودبلوماسية.
وذكّرت بما قاله الموفد الأميركيّ آموس هوكستين في بيروت الأسبوع الماضي، فإن هذا أمر ملحّ وقابل للتحقيق على حد سواء.
هذا وقد أضافت السفيرة جونسون، "إن الولايات المتحدة فخورة بدعمها للجيش اللبناني. ونحن ندرك الدور الرئيسي الذي يلعبه الجيش في استقرار لبنان وأمنه. نحن نؤمن بشدة بهذه الشراكة ونشعر بالامتنان لكل ما يفعله الجيش من أجل لبنان. كما تقدم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الاميركية المساعدات للناس في جميع أنحاء لبنان. إن شراكاتنا هي مع المجتمعات المحلية – وفي الواقع، أكثر من 180 مجتمعًا في لبنان. نحن نتعامل مع الاحتياجات التي يعبر عنها المواطنون اللبنانيون أنفسهم. وسوف نواصل هذه الشراكة. إننا ننظر بأمل إلى مستقبل لبنان من خلال تحسين البنية التحتية وبناء القدرات.
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