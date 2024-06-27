اميركا تنبه رعاياعا في لبنان: لعدم التوجه الى الحدود او المستوطنات

افادت الخارجية الاميركية بأنه يتعين على المواطنين الأميركيين مراجعة تحذير السفر الحالي الى لبنان وإعادة النظر بجدية في السفر إلى البلاد.



واشارا الى أن الحكومة اللبنانية لا يمكنها ضمان حماية المواطنين الأميركيين من العنف والصراع المسلح المفاجئ، وعلى المواطنين الأميركيين في لبنان عدم السفر إلى جنوب لبنان أو منطقة الحدود اللبنانية السورية أو مستوطنات اللاجئين.