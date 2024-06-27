سليمان فرنجيه يستقبل حسام زكي وبحث في تطورات الجنوب والاوضاع السياسية

إستقبل رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي يرافقه نائب سفير جامعة الدول العربية في بيروت المستشار الدكتور يوسف السبعاوي ومديرة إدارة المشرق العربي الوزير المفوضى لمى قاسم، بحضور النائب طوني فرنجيه والوزير السابق روني عريجي وكان عرض لآخر التطورات الميدانية في جنوب لبنان بالإضافة إلى أبرز الملفات السياسية الراهنة.