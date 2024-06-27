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الرئاسة ومعارك الجنوب... محور لقاء بين حزب الله وحركة امل
أخبار لبنان
2024-06-27 | 12:02
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الرئاسة ومعارك الجنوب... محور لقاء بين حزب الله وحركة امل
الرئاسة ومعارك الجنوب كانتا محور لقاء بين حزب الله وحركة امل على مستوى قيادي.
في الرئاسة، دعا الحزب والحركة الأطراف السياسية اللبنانية إلى قراءة جيدة لمبادرة الرئيس بري للتحاور على طاولة واحدة. اما عن الجنوب، فدعا الفريقان الحكومة للتحرك ودعم اهالي الجنوب، وتقديم كل انواع المساعدة التي يحتاجونها.
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