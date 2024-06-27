اجتماع بين وزير الثقافة وقواس يؤدي الى تسوية للخلاف الحاصل

بعد اجتماع بين وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد مرتضى ومديرة الكونسرفتوار الدكتور هبة القواس، ادى الى تسوية الخلاف الحاصل، دعت القواس أعضاء مجلس الإدارة في الكونسرفتوار إلى لقاء في مكتبها لمحاولة اعادة ترتيب البيت الداخلي.