التعاون اللبناني التونسي في لقاء بين وزير العمل ووزير التشغيل التونسي...ولقاء مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة

في إطار تعزيز وتطوير مجالات التعاون اللبنانية التونسية، التقى وزير العمل مصطفى بيرم وزير التشغيل والتمكين المهني التونسي لطفي ذياب،

وتناول اللقاء بحث مجالات التعاون الجديدة بين الوزارتين في مجال التدريب والتكوين التقني.



وتم الاتفاق على تكوين لجان عمل فنية مشتركة بين الوزارتين، الشروع في بلورة مشروع مشترك لمذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجالات التكوين والتدريب المهني والتشغيل في اطار احياء اتفاقية التعاون المبرمة بين البلدين منذ سنة 1997 تحدد مجالات التعاون والشراكة ذات الأولوية بين البلدين يتمّ بمقتضاها ضبط مخطط وروزنامة عمل مشتركة وبرامج تنفيذية في المجال.



ثم إلتقى بيرم الامين العام المساعد للامم المتحدة الذي أثنى على خطة وزارة العمل اللبنانية متعهدا بالتعاون الكامل في اطار تعزيز مهارات الشباب اللبناني ودراسة سوق العمل وتعزيز الانتاجية لتأثيرها الحاسم في تنمية الاقتصاد الكلي في لبنان.