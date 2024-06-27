المؤسسة المارونية للانتشار: لإحصاء المهاجرين والمتحدرين

أقرّت المؤسسة المارونية للانتشار وجوب إطلاق حملات إعلانية جديدة تخاطب الشباب المتحدّر على محطات التلفزة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تعميق ارتباطهم بوطنهم الأم وتشجيعهم على تسجيل وقوعاتهم الشخصية واستعادة جنسيتهم اللبنانية.

كذلك شدّد المجتمعون على وجوب متابعة التنسيق مع البعثات الدبلوماسية في الخارج ومساندتها في مهامها وكذلك مع الأبرشيات والمؤسسات والنوادي والجمعيات وأقرّوا بالأخص مشروع إطلاق الاكاديمية المارونية للعام 2025 وتمنّوا استقطاب السيدات والشباب للانتساب الى عضوية المؤسسة.



وبعد الاطلاع على دراسة أعدّتها المؤسسة عن الذكور المسجلين على لوائح الشطب والذين تتجاوز أعمارهم 62 عامًا وقيودهم مازالت جامدة أو دون إضافات جديدة، توافق الجميع على وجوب إطلاق حملة مكثفة في البلدات اللبنانية بالتنسيق مع نواب المنطقة ورؤساء البلديات والكهنة والمخاتير لإحصاء المهاجرين والمتحدرين منهم بحيث تقوم المؤسسة تباعًا بتزويد مكاتبها في الانتشار بالمعلومات المتوفرة للتواصل مع أصحاب العلاقة وحثهم على تسجيل الوقوعات الشخصية.



وتوافقوا على تكثيف النشاط في بلاد الانتشار وفتح مكاتب في البيرو وتشيلي وبوليفيا.