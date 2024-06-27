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البستاني: أثرت موضوع مستشفى دير القمر في اجتماع لجنة المال المخصص للمستشفيات وتمنيت الاسراع ببدء العمل به

أخبار لبنان
2024-06-27 | 14:37
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البستاني: أثرت موضوع مستشفى دير القمر في اجتماع لجنة المال المخصص للمستشفيات وتمنيت الاسراع ببدء العمل به
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البستاني: أثرت موضوع مستشفى دير القمر في اجتماع لجنة المال المخصص للمستشفيات وتمنيت الاسراع ببدء العمل به

أعلن النائب فريد البستاني بعد حضوره اليوم اجتماع لجنة المال والموازنة الذي خصص لمناقشة تنفيذ إعتمادات موازنة العام 2024 في وزارة الصحة العامة لجهة الدواء والإستشفاء، تناول فيه موضوع مستشفى دير القمر الحكومي الذي أثاره في خلال الاجتماع ولقي تجاوباً من رئيس اللجنة ووزيري المالية والصحة، أن الأعمال في بناء مستشفى دير القمر الحكومي انتهت، وأنه طلب منهم المساعدة بالتجهيزات.

وقال البستاني: "لقد أجزنا قسمًا منها من التبرعات الشخصية وسنسلم المستشفى الى وزارة الصحة لتجهيزه"، وهناك بند في موازنة 2024 للمساهمة، ونحن على أمل أن نستفيد من هذا المبلغ ويستعمل كبند تشغيلي لهذا المستشفى، حيث أن هناك نقاشاً بين وزارتي الصحة والمالية بهذا الخصوص، وسنحصل على جواب منهما نهار الاثنين". 

وشدد على أنه لا بد من الاسراع ببدء العمل في هذا المستشفى، نظراً للدور الحيوي الذي سيلعبه في المستقبل القريب في تقديم  الخدمات الصحية لأبناء دير القمر والشوف عموماً، في ظل الوضع الاقتصادي المتأزم وزيادة الطلب على المستشفيات الحكومية، مؤكدا انه "لن ننتظر موازنة 2025 لاضافة بند مساهمة، بل نسعى لتجهيز المستشفى في أسرع وقت ممكن لتوفير الاستشفاء والطبابة لأبناء المنطقة".

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