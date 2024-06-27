نصرالله: مصير شعوب المنطقة وحكوماتها ومستقبل المنطقة مرهون بالمجريات والوقائع في ايران



اعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، خلال مراسم أربعينية الرئيس إبراهيم رئيسي ورفاقه: "نسأل الله أن يوفق الشعب الإيراني، وهو السند الحقيقي لكل مظلومي العالم، للانتخاب الصحيح وأن يوصل الرئيس المناسب القادر على تحقيق الآمال، لأن مصير شعوب المنطقة وحكوماتها ومستقبل المنطقة مرهون بالمجريات والوقائع في الجمهورية الاسلامية الايرانية".



اضاف: "ان الشعب الايراني اثبت الهدوء والاستقرار فيما كان الاعداء يتربصون ويتوقعون اضطرابات في إيران، ولكنهم شاهدوا أنها هادئة وموحدة ومنسجمة رغم كل الظروف الصعبة. وكانت الرسالة أن الجمهورية الاسلامية الايرانية قادرة على المواصلة والمتابعة والتحضير لانتخابات رئاسية، وقدمت إيران نموذجا راقيا حول كيفية التغلب على المصاعب والانتصار".