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نقيب الصيادلة: صحّة الاطفال خطّ أحمر ولن تخيفنا التهديدات
أخبار لبنان
2024-06-28 | 03:25
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نقيب الصيادلة: صحّة الاطفال خطّ أحمر ولن تخيفنا التهديدات
اعلن نقيب صيادلة لبنان جو سلوم ان النقابة "تتعرض لحملة تهديدات، وافتراءات، لوضعها اليد على ملف يتعلّق بتزوير تاريخ صلاحية يتعلّق بمتممات غذائيّة للاطفال، ولتعاونها وتنسيقها مع القضاء بكل شفافيّة وحياديّة".
وقال ان النقابة "ستتخذ كل الخطوات القانونية في وجه كل الافتراءات ، والتهديدات، وان ذلك لن يثنيها عن السير قدمًا في مسيرة الحفاظ على صحّة الاطفال وكافة المرضى".
أخبار لبنان
الصيادلة:
الاطفال
تخيفنا
التهديدات
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