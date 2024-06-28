مكتب وزير الشؤون الاجتماعية: فريق عمل "أمان" مستمرٌ بمعالجة الشكاوى حول التحويلات النقدية

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار البيان التالي حول التحويلات النقدية للمستفيدين من برنامج "أمان" وآلية المراجعة، وجاء فيه: