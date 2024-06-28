النائب البستاني يبحث في الاوضاع اللبنانية مع سفير قطر

بحث النائب فريد البستاني في مكتبه اليوم مع سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.