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بخاري: السعودية حريصة على لبنان... ودريان نوّه بدور اللجنة الخماسية

أخبار لبنان
2024-06-28 | 06:22
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بخاري: السعودية حريصة على لبنان... ودريان نوّه بدور اللجنة الخماسية
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بخاري: السعودية حريصة على لبنان... ودريان نوّه بدور اللجنة الخماسية

شدد سفير السعودية في لبنان وليد بخاري على "أهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي والمملكة العربية السعودية حريصة على لبنان وشعبه للخروج من أزماته"، واكد ان "مساعي اللجنة الخماسية لم تتوقف في مساعدة اللبنانيين لانتخاب رئيس وتتعاون مع الجميع من اجل الوصول الى حلول تساهم في إنقاذ لبنان مما هو فيه".

من جهته، اكد المفتي دريان، بعد زيارة بخاري له في دار الفتوى، متانة العلاقات الأخوية والممتازة التي تربط المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة مع لبنان وشعبه وخصوصا دار الفتوى ومؤسساتها، وابدى حرصه على" تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان"، ونوه بـ "دور اللجنة الخماسية في مبادرتها الرئاسية التي تتكامل وتتلاقى مع المساعي المحلية والعربية والدولية وبأنها الفرصة المهمة والأساسية لإنقاذ لبنان من الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها".

واطلق المفتي دريان دعوة الى القوى السياسية "للإسراع في ملاقاة المبادرات والمساعي العربية والدولية الحريصة على نهوض لبنان ومؤسساته الدستورية ليعود لبنان كما كان بلد التعايش الغني بطوائفه".

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