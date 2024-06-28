الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مخزومي خلال مأدبة عشاء على شرف الدكتور محمد السماك: لضرورة وقف الحرب في الجنوب
أخبار لبنان
2024-06-28 | 10:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مخزومي خلال مأدبة عشاء على شرف الدكتور محمد السماك: لضرورة وقف الحرب في الجنوب
3
min
مخزومي خلال مأدبة عشاء على شرف الدكتور محمد السماك: لضرورة وقف الحرب في الجنوب
شدد رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي على ضرورة وقف الحرب في الجنوب، والمسارعة إلى تنفيذ القرار 1701 بكافة مندرجاته، ووضع حد لأزمة الفراغ في رئاسة الجمهورية تمهيداً لتحريك عجلة الدولة ومؤسساتها بقيام حكومة فاعلة، متمنياً الخروج من دوامة الفراغ والصراعات والتمسك باتفاق الطائف وننفذه بكافة بنوده.
وأمل مخزومي في خلال مأدبة عشاء أقامها في دارته على شرف الدكتور محمد السماك بمناسبة نيله جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام، حضره إلى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، عدد من النواب والوزراء الحاليين والسابقين، والسفراء العرب، والمرجعيات الروحية ورجال الدين، ورؤساء بلديات وجمعيات وفعاليات، وإعلاميون، فضلاً عن فريق عمل النائب مخزومي ومجموعته في مختلف المؤسسات، أن يكون الدكتور السماك مثالاً يحتذى به وأن يرى آخرون في بلدنا أن الإحساس بالمسؤولية سواء السياسية أم الاجتماعية وفي كل مناحي المجتمع هي فعلاً أسلوب حياة ومن شأنها أن تجمع الناس مهما تعددت الانتماءات الدينية والمذاهب والثقافات.
وإذ رحّب النائب مخزومي بالدكتور السماك والحضور، عدد إنجازات السماك ودوره الفاعل في التقريب بين الأديان وإسهاماته في تعزيز الحوار الإسلامي - المسيحي والتواصل بين الشعوب.
من جهته، شكر الدكتور السماك النائب مخزومي على استضافته، لافتاً إلى أن التفرغ العملي من أجل الحوار انطلق من إيمانه بالشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي وبأن الاجتهاد واجب. واستشهد بقول الإمام الشافعي: "رأيي صواب يحتمل الخطأ.. ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب!". ولفت إلى أنه عمل مع العديد من الزملاء حول موضوع الحوار الإسلامي – المسيحي في الداخل اللبناني والعالم العربي وفي العالم أجمع.
وجدد شكره للنائب مخزومي ومؤسسة الملك فيصل للحوار التي منحته الجائرة لدوره وكتاباته في العلاقات الإسلامية المسحية.
وفي كلمة له، شكر سماحة المفتي دريان النائب مخزومي على دعوته الكريمة، مشيراً إلى ان الدكتور السماك هو علم من أعلام لبنان ومن أعلام العالمين العربي والإسلامي، ومشيراً إلى أنه معروف للجميع بأخلاقه وثقافته ومسيرته وعطاءاته، وهو ركن أساسي من أركان دار الفتوى في لبنان.
وقال سماحته إن للدكتور السماك البصمات الواضحة في تنظيم العلاقة بين الأزهر الشريف ودولة الفاتيكان، لافتاً إلى أنه كان خلف المؤتمر الذي عقد في القاهرة بحضور قداسة البابا وشيخ الأزهر.
بدوره، وصف الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط عضو اللجنة الوطنية للحوار الإسلامي - المسيحي الدكتور ميشال عبس الدكتور السماك بأنه "الشاهد الذي قال كل شيء"، مثنياً على دوره، ولافتاً إلى أنه يكتنز العديد من قيم الانفتاح والمحبة. وقال إنه نموذج للانسان الملتزم دينياً والبعيد من التعصب ورفض الآخر.
وفي الختام، قدم مخزومي للدكتور السماك درعاً تكريمياً، متمنيا له دوام التوفيق.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
مأدبة
الدكتور
السماك:
لضرورة
الحرب
الجنوب
التالي
أسرار الصحف 28-06-2024
حبشي لـ "جدل": لا نريد رئيساً استفزازياً
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:18
عبيد لـ "جدل": رعد خلال اللقاء مع لودريان أكد جهوزية انتخاب رئيس بعيدا عن موضوع غزة والجنوب وقال إن بري دعا للحوار وليذهبوا لهذا الحوار لانتخاب الرئيس
آخر الأخبار
16:18
عبيد لـ "جدل": رعد خلال اللقاء مع لودريان أكد جهوزية انتخاب رئيس بعيدا عن موضوع غزة والجنوب وقال إن بري دعا للحوار وليذهبوا لهذا الحوار لانتخاب الرئيس
0
آخر الأخبار
2024-06-24
القيادي في حماس خليل الحية لـ"الجزيرة": نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب للتغطية على فشله خلال 9 أشهر
آخر الأخبار
2024-06-24
القيادي في حماس خليل الحية لـ"الجزيرة": نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب للتغطية على فشله خلال 9 أشهر
0
آخر الأخبار
2024-06-20
وزير الأمن القومي الإسرائيلي: إذا لم تستمر الحرب في الجنوب والشمال فلن أستمر في حكومة ترفع الراية البيضاء وأصر على أن أكون شريكا في إدارة الحرب
آخر الأخبار
2024-06-20
وزير الأمن القومي الإسرائيلي: إذا لم تستمر الحرب في الجنوب والشمال فلن أستمر في حكومة ترفع الراية البيضاء وأصر على أن أكون شريكا في إدارة الحرب
0
آخر الأخبار
2024-06-18
هوكشتاين: ان وقف اطلاق النار في غزة ينهي الحرب ويسمح للنازحين في الجنوب اللبناني بالعودة إلى بيوتهم
آخر الأخبار
2024-06-18
هوكشتاين: ان وقف اطلاق النار في غزة ينهي الحرب ويسمح للنازحين في الجنوب اللبناني بالعودة إلى بيوتهم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:02
جهود خفض التوتر في جنوب لبنان بين بو حبيب والصفدي
أخبار لبنان
13:02
جهود خفض التوتر في جنوب لبنان بين بو حبيب والصفدي
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 28-6-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 28-6-2024
0
أمن وقضاء
11:16
بلدية زغرتا - إهدن وجهت إنذارًا أخيرًا للنازحين بضرورة الإخلاء
أمن وقضاء
11:16
بلدية زغرتا - إهدن وجهت إنذارًا أخيرًا للنازحين بضرورة الإخلاء
0
أخبار لبنان
11:11
نصرالله بحث وطقوش في عمليات إسناد غزة وتطورات الجبهة الجنوبية في لبنان
أخبار لبنان
11:11
نصرالله بحث وطقوش في عمليات إسناد غزة وتطورات الجبهة الجنوبية في لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
حقوق اللاجئين الفلسطينيين تفرز الكتل السياسية
تقارير نشرة الاخبار
13:32
حقوق اللاجئين الفلسطينيين تفرز الكتل السياسية
0
اقتصاد
2024-05-27
الخليل والملا بحثا في تعزيز مسار المشاريع الممولة من البنك في لبنان
اقتصاد
2024-05-27
الخليل والملا بحثا في تعزيز مسار المشاريع الممولة من البنك في لبنان
0
أخبار لبنان
2024-04-23
وزارة المالية دعت المكلفين إلى الإستفادة من أحكام المادة 41 إلى تسديد الضرائب
أخبار لبنان
2024-04-23
وزارة المالية دعت المكلفين إلى الإستفادة من أحكام المادة 41 إلى تسديد الضرائب
0
منوعات
2024-05-22
لهذا السبب: خنقت زوجة أبيها بوسادة ثم اعترفت بارتكاب الجريمة على سناب شات... "لقد قتلتها بنفسي"!
منوعات
2024-05-22
لهذا السبب: خنقت زوجة أبيها بوسادة ثم اعترفت بارتكاب الجريمة على سناب شات... "لقد قتلتها بنفسي"!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
ايران تنتخب رئيسًا لها
تقارير نشرة الاخبار
13:15
ايران تنتخب رئيسًا لها
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 28-6-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 28-6-2024
0
أخبار لبنان
10:35
مخزومي خلال مأدبة عشاء على شرف الدكتور محمد السماك: لضرورة وقف الحرب في الجنوب
أخبار لبنان
10:35
مخزومي خلال مأدبة عشاء على شرف الدكتور محمد السماك: لضرورة وقف الحرب في الجنوب
0
أخبار دولية
06:57
الرعايا الايرانيون في لبنان يقترعون..
أخبار دولية
06:57
الرعايا الايرانيون في لبنان يقترعون..
0
أخبار دولية
06:48
"بوتين" في مناظرة الرئاسة بين بايدن وترامب
أخبار دولية
06:48
"بوتين" في مناظرة الرئاسة بين بايدن وترامب
0
رياضة
13:57
كرة القدم تجمع قضاة لبنان مع الجيش اللبناني
رياضة
13:57
كرة القدم تجمع قضاة لبنان مع الجيش اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الناخبون الأميركيون يترقبون المناظرة الانتخابية الاولى بين بايدن وترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الناخبون الأميركيون يترقبون المناظرة الانتخابية الاولى بين بايدن وترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الانتخابات الفرنسية تقترب... و إليكم البرامج الانتخابية المختلفة للأحزاب في هذه المعركة
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الانتخابات الفرنسية تقترب... و إليكم البرامج الانتخابية المختلفة للأحزاب في هذه المعركة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
حقوق اللاجئين الفلسطينيين تفرز الكتل السياسية
تقارير نشرة الاخبار
13:32
حقوق اللاجئين الفلسطينيين تفرز الكتل السياسية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
03:54
سينتيا خليفة بالمايوه في إيبيزا... أجواء صيفيّة بإمتياز (صور)
فنّ
03:54
سينتيا خليفة بالمايوه في إيبيزا... أجواء صيفيّة بإمتياز (صور)
2
منوعات
14:32
رداء أبيض يذوب ومصير أسود ينكشف... ماذا يحصل في جبل إيفرست؟!
منوعات
14:32
رداء أبيض يذوب ومصير أسود ينكشف... ماذا يحصل في جبل إيفرست؟!
3
اقتصاد
02:03
ارتفاع بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:03
ارتفاع بأسعار المحروقات...
4
خبر عاجل
08:43
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق ضهر البيدر بسبب تعطل سيارة في المحلة والعمل جار على المعالجة
خبر عاجل
08:43
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق ضهر البيدر بسبب تعطل سيارة في المحلة والعمل جار على المعالجة
5
أخبار لبنان
15:05
نصرالله: مصير شعوب المنطقة وحكوماتها ومستقبل المنطقة مرهون بالمجريات والوقائع في ايران
أخبار لبنان
15:05
نصرالله: مصير شعوب المنطقة وحكوماتها ومستقبل المنطقة مرهون بالمجريات والوقائع في ايران
6
آخر الأخبار
17:11
NBC عن مسؤولين أميركيين: إسرائيل ترغب في إنشاء منطقة عازلة بطول 16 كلم على الحدود اللبنانية
آخر الأخبار
17:11
NBC عن مسؤولين أميركيين: إسرائيل ترغب في إنشاء منطقة عازلة بطول 16 كلم على الحدود اللبنانية
7
منوعات
04:46
آبل تنشر مجموعة من الصور لمزار كفردبيان... وهذه التفاصيل! (صور)
منوعات
04:46
آبل تنشر مجموعة من الصور لمزار كفردبيان... وهذه التفاصيل! (صور)
8
صحف اليوم
00:13
الجامعة العربية: حزب الله ليس منظّمة إرهابية (الأخبار)
صحف اليوم
00:13
الجامعة العربية: حزب الله ليس منظّمة إرهابية (الأخبار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More