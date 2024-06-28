الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نصرالله بحث وطقوش في عمليات إسناد غزة وتطورات الجبهة الجنوبية في لبنان
أخبار لبنان
2024-06-28 | 11:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نصرالله بحث وطقوش في عمليات إسناد غزة وتطورات الجبهة الجنوبية في لبنان
بحث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مع الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ محمد طقوش عمليات إسناد غزة وتطورات الجبهة الجنوبية في لبنان.
وأكد الطرفان أهمية التعاون بين قوى المقاومة في معركة تخفيف الضغط على غزة وأهلها.
أخبار لبنان
وطقوش
عمليات
إسناد
وتطورات
الجبهة
الجنوبية
لبنان
التالي
أسرار الصحف 28-06-2024
حبشي لـ "جدل": لا نريد رئيساً استفزازياً
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
ايران تنتخب رئيسًا لها
تقارير نشرة الاخبار
13:15
ايران تنتخب رئيسًا لها
0
آخر الأخبار
13:08
البنتاغون: تفكيك الرصيف الذي أقامه الجيش الأميركي قبالة ساحل غزة موقتا بسبب حالة البحر
آخر الأخبار
13:08
البنتاغون: تفكيك الرصيف الذي أقامه الجيش الأميركي قبالة ساحل غزة موقتا بسبب حالة البحر
0
أخبار لبنان
13:02
جهود خفض التوتر في جنوب لبنان بين بو حبيب والصفدي
أخبار لبنان
13:02
جهود خفض التوتر في جنوب لبنان بين بو حبيب والصفدي
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 28-6-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 28-6-2024
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:02
جهود خفض التوتر في جنوب لبنان بين بو حبيب والصفدي
أخبار لبنان
13:02
جهود خفض التوتر في جنوب لبنان بين بو حبيب والصفدي
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 28-6-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 28-6-2024
0
أمن وقضاء
11:16
بلدية زغرتا - إهدن وجهت إنذارًا أخيرًا للنازحين بضرورة الإخلاء
أمن وقضاء
11:16
بلدية زغرتا - إهدن وجهت إنذارًا أخيرًا للنازحين بضرورة الإخلاء
0
رياضة
11:06
تأهل منتخب لبنان لكرة السلة للسيدات دون الـ18 عامًا إلى الدور نصف النهائي لبطولة آسيا المستوى ب
رياضة
11:06
تأهل منتخب لبنان لكرة السلة للسيدات دون الـ18 عامًا إلى الدور نصف النهائي لبطولة آسيا المستوى ب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-05-29
مشهد مثير للرعب... طائرة تتطاير على مدرج مطار أميركي بسبب الطقس! (فيديو)
منوعات
2024-05-29
مشهد مثير للرعب... طائرة تتطاير على مدرج مطار أميركي بسبب الطقس! (فيديو)
0
منوعات
2024-06-20
الفرنسي دو كاستيلباجاك يصمم الملابس الليتورجية لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام
منوعات
2024-06-20
الفرنسي دو كاستيلباجاك يصمم الملابس الليتورجية لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام
0
أخبار دولية
2024-06-19
القيادة المركزية الأميركية: نفذنا ضربة جوية في سوريا أودت بحياة مسؤول كبير بتنظيم الدولة الإسلامية
أخبار دولية
2024-06-19
القيادة المركزية الأميركية: نفذنا ضربة جوية في سوريا أودت بحياة مسؤول كبير بتنظيم الدولة الإسلامية
0
أخبار لبنان
2024-04-10
موكب جثمان باسكال سليمان يشق طريقه نحو جبيل بنثر الارز والورود
أخبار لبنان
2024-04-10
موكب جثمان باسكال سليمان يشق طريقه نحو جبيل بنثر الارز والورود
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
ايران تنتخب رئيسًا لها
تقارير نشرة الاخبار
13:15
ايران تنتخب رئيسًا لها
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 28-6-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 28-6-2024
0
أخبار لبنان
10:35
مخزومي خلال مأدبة عشاء على شرف الدكتور محمد السماك: لضرورة وقف الحرب في الجنوب
أخبار لبنان
10:35
مخزومي خلال مأدبة عشاء على شرف الدكتور محمد السماك: لضرورة وقف الحرب في الجنوب
0
أخبار دولية
06:57
الرعايا الايرانيون في لبنان يقترعون..
أخبار دولية
06:57
الرعايا الايرانيون في لبنان يقترعون..
0
أخبار دولية
06:48
"بوتين" في مناظرة الرئاسة بين بايدن وترامب
أخبار دولية
06:48
"بوتين" في مناظرة الرئاسة بين بايدن وترامب
0
رياضة
13:57
كرة القدم تجمع قضاة لبنان مع الجيش اللبناني
رياضة
13:57
كرة القدم تجمع قضاة لبنان مع الجيش اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الناخبون الأميركيون يترقبون المناظرة الانتخابية الاولى بين بايدن وترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الناخبون الأميركيون يترقبون المناظرة الانتخابية الاولى بين بايدن وترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الانتخابات الفرنسية تقترب... و إليكم البرامج الانتخابية المختلفة للأحزاب في هذه المعركة
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الانتخابات الفرنسية تقترب... و إليكم البرامج الانتخابية المختلفة للأحزاب في هذه المعركة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
حقوق اللاجئين الفلسطينيين تفرز الكتل السياسية
تقارير نشرة الاخبار
13:32
حقوق اللاجئين الفلسطينيين تفرز الكتل السياسية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
03:54
سينتيا خليفة بالمايوه في إيبيزا... أجواء صيفيّة بإمتياز (صور)
فنّ
03:54
سينتيا خليفة بالمايوه في إيبيزا... أجواء صيفيّة بإمتياز (صور)
2
منوعات
14:32
رداء أبيض يذوب ومصير أسود ينكشف... ماذا يحصل في جبل إيفرست؟!
منوعات
14:32
رداء أبيض يذوب ومصير أسود ينكشف... ماذا يحصل في جبل إيفرست؟!
3
اقتصاد
02:03
ارتفاع بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:03
ارتفاع بأسعار المحروقات...
4
خبر عاجل
08:43
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق ضهر البيدر بسبب تعطل سيارة في المحلة والعمل جار على المعالجة
خبر عاجل
08:43
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق ضهر البيدر بسبب تعطل سيارة في المحلة والعمل جار على المعالجة
5
أخبار لبنان
15:05
نصرالله: مصير شعوب المنطقة وحكوماتها ومستقبل المنطقة مرهون بالمجريات والوقائع في ايران
أخبار لبنان
15:05
نصرالله: مصير شعوب المنطقة وحكوماتها ومستقبل المنطقة مرهون بالمجريات والوقائع في ايران
6
آخر الأخبار
17:11
NBC عن مسؤولين أميركيين: إسرائيل ترغب في إنشاء منطقة عازلة بطول 16 كلم على الحدود اللبنانية
آخر الأخبار
17:11
NBC عن مسؤولين أميركيين: إسرائيل ترغب في إنشاء منطقة عازلة بطول 16 كلم على الحدود اللبنانية
7
منوعات
04:46
آبل تنشر مجموعة من الصور لمزار كفردبيان... وهذه التفاصيل! (صور)
منوعات
04:46
آبل تنشر مجموعة من الصور لمزار كفردبيان... وهذه التفاصيل! (صور)
8
صحف اليوم
00:13
الجامعة العربية: حزب الله ليس منظّمة إرهابية (الأخبار)
صحف اليوم
00:13
الجامعة العربية: حزب الله ليس منظّمة إرهابية (الأخبار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More