نصرالله بحث وطقوش في عمليات إسناد غزة وتطورات الجبهة الجنوبية في لبنان

بحث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مع الأمين العام للجماعة الإسلامية ‏في لبنان الشيخ محمد طقوش عمليات إسناد غزة وتطورات الجبهة الجنوبية في لبنان.



وأكد الطرفان أهمية التعاون بين قوى المقاومة في معركة تخفيف الضغط على غزة وأهلها.‏

