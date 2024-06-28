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نصرالله بحث وطقوش في عمليات إسناد غزة وتطورات الجبهة الجنوبية في لبنان

أخبار لبنان
2024-06-28 | 11:11
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نصرالله بحث وطقوش في عمليات إسناد غزة وتطورات الجبهة الجنوبية في لبنان
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نصرالله بحث وطقوش في عمليات إسناد غزة وتطورات الجبهة الجنوبية في لبنان

بحث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مع الأمين العام للجماعة الإسلامية ‏في لبنان الشيخ محمد طقوش عمليات إسناد غزة وتطورات الجبهة الجنوبية في لبنان.

وأكد الطرفان أهمية التعاون بين قوى المقاومة في معركة تخفيف الضغط على غزة وأهلها.‏

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