لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: لا صحة لما يشاع عن أن عددًا كبيرًا لن يلتحق غدًا بمراكز الإمتحانات الرسمية

شجبت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في بيان "ظهور بعض الابواق المآجورة والتي هي خارج السلك التعليمي والتي تدعي أن عددًا كبيرًا من الاساتذة المتعاقدين لن يلتحقوا غدًا بمراكز الامتحانات الرسمية".



وقالت اللجنة: "تابعنا أجر بدل المراقبة مع وزير التربية عباس الحلبي وأكد أن ثمة أجرًا عادلًا ومنصفًا للاساتذة المراقبين في الامتحانات. وبدورنا نشدد على الزملاء الاساتذة المتعاقدين المشاركة في اعمال المراقبة غدًا لانها مهمة وطنية تربوية بإمتياز".



وأشارت إلى أننا "سنتابع باقي الامور المطلبية مع الوزير الحلبي فور انتهاء الامتحانات، وكذلك بدل الانتاجية في فصل الصيف".