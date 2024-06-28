"أوجيرو": عطل في سنترال حدث الجبة بسبب الضغط على المولدات

اعلنت هيئة "اوجيرو" عبر منصة" اكس انه "طرأ عطل في سنترال حدث الجبة بسبب الضغط على المولدات ما ادى الى توقف خدماتنا في المطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة"، مشيرةً الى ان "فرقنا تعمل على اصلاح العطل بالسرعة الممكنة".