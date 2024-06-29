الحلبي للـLBCI: سبب تأخر وصول الامتحانات خطأ في مادة الكيمياء

أوضح وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي للـLBCI أن سبب تأخر وصول الامتحانات إلى المراكز سببه أنه عند الساعة الرابعة والنصف صباحا وبعد التدقيق تبين أنه حصل خطأ في مادة الكيمياء فاضطر الاساتذة إلى تصحيحها.وأكد الحلبي، خلال جولة تفقدية قام بها على مراكز الامتحانات في صور برفقة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، أن التلامذة سيحصلون على وقت إضافي للتعويض.وكشف أنه لمس رضا عام من قبل التلامذة في طريقة طرح الاسئلة كما الخيارات المطروحة.وشدد الحلبي على أن الاهم أن الامتحانات الرسمية بوشرت في جو من الامان والاستقرار، مؤكدا أن ما يهمنا أن يحوز التلميذ على الشهادة التي يستحقها.