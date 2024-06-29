الخازن من بكركي: الكلام الذي سمعناه بحقِ البطريركية المارونية مستنكَر

حضرت التطوراتُ على الساحة اللبنانية في بكركي بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والنائب فريد هيكل الخازن، الذي اكدَ ان الكلامَ الذي سمعناه بحقِ البطريركية المارونية مستنكَرٌ ومدان من قِبَلِنا.