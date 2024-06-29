رحلة حج مقدس ‏"على خطى البطريرك الدويهي"

في اطار الاستعدادات لاعلان تطويب البطريرك الدويهي في 2 آب، نظمت رحلة الحج المقدس ‏"على خطى البطريرك الدويهي" ‏الى وادي قنوبين وذلك بدعوة من رعية زغرتا – اهدن ‏ومؤسسة البطريرك الدويهي، وطالِب دعوى البطريرك الدويهي الأب بولس القزي.