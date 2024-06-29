زكي: جامعة الدول العربية لم تعد تصنف حزب الله كمنظمة إرهابية

أعلن الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، أن الجامعة لم تعد تصنف حزب الله كمنظمة إرهابية.



وأوضح زكي في تصريح لقناة القاهرة الإخبارية بعد زيارته بيروت، أن هذا القرار يتيح التواصل مع الحزب بعد إنقطاع.