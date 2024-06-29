ميقاتي: لبنان متمسك بالقرار 1701

في مستهل جولته التفقدية في الجنوب، ومحطتها الأولى كانت في ثكنة بنوا بركات في صور، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن الجيش هو السند ودرع الوطن.



وشدد ميقاتي على تمسك لبنان بالقرار 1701.





