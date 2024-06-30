باسيل أسف لمدافعة بعض الناس عن إسرائيل وتحميل المسؤولية للمقاومة

رأى رئيس "التيار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل أنّه في حال ضربت إسرائيل لبنان، فهذه كارثة وليست أمرًا يمكن المراهنة عليه.



وأسف لأنّ بعض الناس يدافعون عن إسرائيل ويحملون المسؤولية للمقاومة، بدل التفكير بطريقة مقاومة إسرائيل.



وفي ملف الرئاسة، شدّد على وجوب التحاور للاتفاق وليس ليفرض احد أي أمر، "لأنّ أحدًا لا يستطيع أن يفرض علينا أي شيء أو حتى أن يقول لنا من نريد".



وقال: "لا نذهب إلى الحوار، لنرضخ بل لنقنع بعضنا بالافضل."



وأشار باسيل إلى أنّ التيار لا يسير بقرار الخارج بل بقراره في شأن ملف الرئاسة "ولذلك علينا توعية اللبنانيين، لأنَّ الإعلام يغسل أدمغتهم مثلما حصل في 17 تشرين ونحن إعلامنا الوحيد الكلام المباشر معكم".



وأكّد باسيل أنّ البعض استفاق اليوم على مشكلة اللجوء، "لكن العودة لا تتحقق بالكلام بل بالفعل وبسياسة حقيقية نطبّق فيها القوانين وهناك صمت من أجهزة أمنية وحكومية ومقابل كل واحد يدخل يرحل مقابله لبنانيّ".