الراعي: كم نتمنّى لو أنّ الذين يتعاطون الشأن السياسيّ العام يدركون أنّهم مدعوّون ليتقدّسوا في عملهم السياسيّ

دعا البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذين يتعاطون الشأن السياسيّ العام، في لبنان، إلى الإدراك أنّهم مدعوّون ليتقدّسوا في عملهم السياسيّ.



وقال، خلال ترؤسه قداس الاحد: "لأنّ عملهم السياسيّ موجّه لخدمة الشخص البشريّ في دعوته وحقوقه الأساسيّة وإنمائه بأبعاده الروحيّة والإنسانيّة والثقافيّة والإقتصاديّة."



وأضاف: "إذا اعتنوا بهذه الحالات كلّها، نالوا أجرًا عند الله وسارعوا إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة وفقًا للدستور الواضح والصريح."



ورأى أنّه من شأنه أن يعيد ثقة المواطنين بشخص الرئيس وبمؤسّسات الدولة الدستوريّة.