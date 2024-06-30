عودة: ما يحصل يوميًا من وحشية في الأرض يندى له الجبين

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس، بحضور حشد من المؤمنين.ورأى أن "ما يحصل يوميًا من عنف وتدمير ووحشية قل مثيلها في الأرض التي ولد فيها الرب يسوع وتألم وقام من بين الأموات يندى له الجبين."وقال: "قتل وتنكيل بالأطفال والشيوخ والنساء صور ظننا أنها من العصور البائدة لكنها تتكرر أمام أعين العالم منذ أشهر وما من حل في الأفق. وحدها الصلاة بقلوب نقية تستطيع أن تخرج منطقتنا من أتون النار ووحشية البشر لأن حكام الأرض لا يأبهون إلا لمصالحهم ومراكزهم، أما الشعوب المستضعفة فليس لها إلا الله والأمل بأن يصحو البشر على إنسانيتهم ويسمعوا صراخ ضمائرهم."