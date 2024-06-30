الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مراكز الاقتراع في لبنان فتحت أبوابها أمام الناخبين الفرنسيين

أخبار لبنان
2024-06-30 | 06:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مراكز الاقتراع في لبنان فتحت أبوابها أمام الناخبين الفرنسيين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مراكز الاقتراع في لبنان فتحت أبوابها أمام الناخبين الفرنسيين

فتحت ثمانية مراكز اقتراع، في لبنان، أبوابها، أمام الناخبين اللبنانيين الفرنسيين والفرنسيين المقيمين في لبنان، للإدلاء بأصواتهم، في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية. 

ويُتوقّع أن يشارك حوالى 19,000 فرنسيّ مسجّلين في القوائم الانتخابية اللبنانية.

وأدلى عدد كبير منهم بأصواتهم عبر الإنترنت. 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الاقتراع

لبنان

أبوابها

الناخبين

الفرنسيين

LBCI التالي
إصابة أم وابنها بجروح مختلفة جراء إنهيار أجزاء من سقف المنزل عليهما بسبب جدار
باسيل يؤكد من منيارة - عكار رفض أي سياسة تأتي بالحرب: لبنان اليوم مهدد بسبب إسرائيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-06-28

مراكز الاقتراع في إيران تفتح أبوابها لاختيار رئيس جديد

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-27

رئيس منظمة جوستيسيا بول مرقص لـ "جدل": أمام الدولة اللبنانية مسار شاق ومكلف إذا أرادت استرجاع حقها جراء مقال "التلغراف"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-15

تقارير أمام الحكومة الإسرائيلية تؤكد أن الجيش الإسرائيلي غير قادر على حرب على لبنان

LBCI
خبر عاجل
2024-06-06

ترقبوا المباراة الحاسمة لمنتخب لبنان لكرة القدم أمام فلسطين ضمن تصفيات كأس العالم في قطر في السابعة مساء عبر الـLBCI

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
11:01

حسين علي قاسم غادر ولم يعد...لمن يعرف عنه شيئًا

LBCI
أمن وقضاء
08:33

قوى الأمن تطلب التعرف إلى جثة إمرأة في مستشفى سيدة مارتين - جبيل

LBCI
أخبار لبنان
07:38

باسيل من بلدية عكار: رفض مبدأ الحوار غير مقبول

LBCI
أمن وقضاء
07:09

إصابة أم وابنها بجروح مختلفة جراء إنهيار أجزاء من سقف المنزل عليهما بسبب جدار

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-04-18

أم تكتشف أمرًا مرعبًا بعد ولادة ابنتها... المولود الجديد كان صبيا: إليكم تفاصيل ما حصل! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-26

محاولة غش للأسواق اللبنانية عبر مرفأ بيروت في قبضة الأمن

LBCI
رياضة
06:31

إنطلاق منتخب الأرز إلى إسبانيا للمشاركة في تصفيات أولمبياد باريس 2024

LBCI
خبر عاجل
2024-06-19

نصر الله: على الحكومة القبرصية أن تحذر من أن فتح مطاراتها وقواعدها للاسرائيلي يعني أنها أصبحت طرفا في الحرب وستتعاطى معها المقاومة على هذا الاساس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:39

صناديق الاقتراع في فرنسا افتتحت واشتداد المنافسة بين اليمين المتطرف والوسط واليسار

LBCI
أخبار لبنان
06:43

مراكز الاقتراع في لبنان فتحت أبوابها أمام الناخبين الفرنسيين

LBCI
أخبار لبنان
06:33

باسيل يؤكد من منيارة - عكار رفض أي سياسة تأتي بالحرب: لبنان اليوم مهدد بسبب إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
04:50

الراعي: كم نتمنّى لو أنّ الذين يتعاطون الشأن السياسيّ العام يدركون أنّهم مدعوّون ليتقدّسوا في عملهم السياسيّ

LBCI
أمن وقضاء
03:06

الدفاع المدني يحذر من خطر الغرق بسبب سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والتيارات المائية

LBCI
رياضة
13:51

الدور الـ16 من دوري ابطال اوروبا انطلق... المانيا تواجه الدنمارك الليلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

منتخب لبنان لكرة السلة يغادر للمشاركة بالتصفيات المؤهلة للاولمبياد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

من قلب مقر الأمم المتحدة.. هكذا تبصر الأيام العالمية النور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

وادي القديسين شاهد على الطوباوي الجديد البطريرك اسطفان الدويهي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
15:55

بشكل رسمي... نجوى كرم تؤكد خبر زواجها! (فيديو)

LBCI
منوعات
07:20

بعد انتشار فيديو ملاحظة "الخوري غسّان" للمذيعة رهف عبدلله... الإعلامي إيليو شماس في ردٍ خاصّ (فيديو)

LBCI
منوعات
06:14

سيليو نجل إيلي صعب يُقدم خاتم الخطوبة لحبيبته... من هي؟ (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
16:41

الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت في مناطق عدة منها المتن وكسروان وجزين ومرجعيون وراشيا والبقاع الأوسط

LBCI
منوعات
11:31

تجاهلت تشنجاتها "البسيطة" لمدة ستة أشهر... تشخيص مفجع يصدم إحدى الأمهات!

LBCI
خبر عاجل
02:24

يمكنكم متابعة نهائي بطولة آسيا للإناث في كرة السلة لما دون 18 سنة بين لبنان والفيليبين مباشرة عبر شاشة الـLB2 في هذه الأثناء

LBCI
صحة وتغذية
14:30

استغنت عن زيارة طبيب الأسنان لمدة 40 سنة... هذا ما نصحت به إحدى خبيرات صحة الفم! (فيديو)

LBCI
منوعات
15:20

عمرها 100 سنة وما زالت تقود سيارتها... مسنة ترفض فكرة التقاعد وتكشف سر العيش طويلا!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More