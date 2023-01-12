عمليات دهم للجيش في حي الجورة - برج البراجنة وتوقيف مطلوبين

قوة من الجيش نفذت عمليات دهم في حي الجورة- برج البراجنة في الضاحية الجنوبية وأوقفت ٧ أشخاص بينهم المطلوب (ح.ج.) أحد أخطر تجار المخدرات في المنطقة، ومطلوبون آخرون بجرم تجارة المخدرات والقتل، وقد حصل تبادل لإطلاق النار نتج عنه ٤ إصابات طفيفة بين العسكريين وإصابتان بين الموقوفين. pic.twitter.com/QtbXZlJzW0
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) January 12, 2023
قوة من الجيش نفذت عمليات دهم في حي الجورة- برج البراجنة في الضاحية الجنوبية وأوقفت ٧ أشخاص بينهم المطلوب (ح.ج.) أحد أخطر تجار المخدرات في المنطقة، ومطلوبون آخرون بجرم تجارة المخدرات والقتل، وقد حصل تبادل لإطلاق النار نتج عنه ٤ إصابات طفيفة بين العسكريين وإصابتان بين الموقوفين. pic.twitter.com/QtbXZlJzW0