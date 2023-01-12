شرطة بلدية صيدا أوقفت سارق حديد وسلمته إلى قوى الأمن

أوقفت دورية من شرطة بلدية صيدا ليلا سارق حديد من درابزين ملعب صيدا البلدي ويدعى ع.ص.و. مواليد 1993 (فلسطيني)، وفي حوزته قطع حديدية مسروقة من "الدرابزين" حملها على دراجة نارية، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.وأشار قائد الشرطة المفوض ثالث بدر القوام الى أنه بناء على توجيهات رئيس البلدية محمد السعودي، تم تسليمه إلى قوى الأمن الداخلي مع المضبوطات والدراجة، وتم تحرير محضر التسليم وفقا للأصول.