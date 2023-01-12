الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جمهورية نون
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
يروج المخدرات في المتن وكسروان.. وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه بالجرم المشهود
أمن وقضاء
2023-01-12 | 03:21
636 مشاهدة
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
يروج المخدرات في المتن وكسروان.. وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه بالجرم المشهود
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
يروج المخدرات في المتن وكسروان.. وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه بالجرم المشهود
اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهول بترويج المخدرات في مختلف مناطق المتن وكسروان.

وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والإستعلامية لكشف هوية المروّج وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة تمكّنت من تحديد هويته وهو المدعو ر. ع. (مواليد عام 1995، لبناني الجنسيّة).

وبتاريخ 1-1-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة حالات أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيارة نوع "هيونداي" لون جردوني تم ضبطها.

وبتفتيشه والسيارة عُثر على:

/19/ مظروفًا بداخله مادة الكوكايين مدوّن عليها PR، زنة المظروف حوالي /1،8/ غ
/8/ مظاريف بداخلها مادة الكوكايين مدوّن عليها N، زنة المظروف حوالي /1،9/ غ
علبة بلاستيكية تحتوي على مادة الكوكايين زنتها حوالي /4،3/غ
 طبة بلاستيكية تحتوي على مادة الكوكايين مدوّن عليها "أجنبي"، زنتها حوالي /5،1/ غ
طبة بلاستيكية تحتوي على مادة الكوكايين زنتها حوالي /4،2/غ
حقنة لتعاطي المخدرات، وهاتفين خلويين، ومبلغ مالي.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات منذ حوالي الشهر لعدد من الزبائن في العديد من مناطق المتن وكسروان على متن السيارة المضبوطة، واعترف أنه ينشط لصالح أحد التجار.

وأجري المقتضى القانوني بحقه، واودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".
 
 
 

آخر الأخبار

أخبار لبنان

أمن وقضاء

قوى الأمن

مخدرات

كسروان

توقيف

لبنان

LBCI التالي
قبول طلب رد القاضي زياد ابي حيدر المقدم من سلامة
شرطة بلدية صيدا أوقفت سارق حديد وسلمته إلى قوى الأمن
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2022-12-20

قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات في جونية والمناطق المجاورة وأحد زبائنه

LBCI
أمن وقضاء
09:32

الجيش: توقيف مواطنَين في الشياح لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها

LBCI
أمن وقضاء
2023-01-13

استنفار الشارع اللبناني احتجاجاً على توقيف وليام نون.. ماذا قال أهالي ضحايا انفجار المرفأ؟ر

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-11

مولوي: توقيف شخصين في كفرقاهل تعرضا بكلامٍ مسيء الى القوى الأمنية وبكركي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
03:03

يخزّن المخدّرات داخل منزله ويروجها لزبائنه على متن دراجة آلية... وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود!

LBCI
أمن وقضاء
13:42

توقيف مواطنَين في الشمال لتشكيل عصابة مسلحة

LBCI
أمن وقضاء
10:43

ترك بيتر بو صعب وويليام نون رهن التحقيق

LBCI
أمن وقضاء
09:32

الجيش: توقيف مواطنَين في الشياح لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها

زوارنا يقرؤون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:43

ترك بيتر بو صعب وويليام نون رهن التحقيق

LBCI
فنّ
05:31

راغب علامة: استفقت اليوم على خبر حزين جداً

LBCI
منوعات
09:46

بيكيه يُسجّل هدفاً جديداً في مرمى شاكيرا... ويشتري سيارة "توينغو" بدلاً من "فيراري" (صورة)

LBCI
أخبار دولية
2022-12-11

لندن تدافع عن موقفها حيال الحادثة في القنصلية الصينية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:38

العراق إلى نهائي كأس الخليج في البصرة

LBCI
رياضة
13:37

برشلونة يتوج بطلًا لكأس السوبر الاسباني

LBCI
أخبار دولية
13:34

آخر المستجدات حول مشاركة لبنان في المعرض الدولي للبستنة في قطر

LBCI
اخبار البرامج
13:32

"تعا قلو بيزعل"... ضحك وانتقاد ساخر على الـ LBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

لا فرق بين التلميذ اللبناني والتلميذ السوري ... فإضراب المدارس الرسمية يطال الجميع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ترك الاشخاص العشرة من اهالي ضحايا انفجار المرفأ وآخرين رهن التحقيق... مع التوقيع على تعهد

LBCI
أخبار لبنان
13:29

هارون: المستشفيات ستضطر أن تطلب من المريض أن يجلب معه دواءه إلى المستشفى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

الاجتماع الرباعي في شأن الملف اللبناني... ماذا عن آخر المعطيات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

التحقيق الاوروبي في عدلية بيروت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:41

مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات

LBCI
فنّ
06:27

ياسمينا زيتون تردّ على مقولة "كفتاة مسلمة لا يجوز المشاركة في مسابقة جمالية"

LBCI
أمن وقضاء
08:16

اعلان جديد للأمن العام بشأن جوازات السفر

LBCI
أخبار لبنان
11:12

وفاة الاعلامية الرائدة صونيا بيروتي

LBCI
فنّ
05:31

راغب علامة: استفقت اليوم على خبر حزين جداً

LBCI
صحف اليوم
01:45

جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب

LBCI
اسرار
23:35

أسرار الصحف 17-01-2023

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

المركزي:ملاحظات على مصارف ومصرفيين في استغلال صيرفة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة