الالمان في العدلية لليوم الثاني

يواصل الوفد الالماني زيارته الى قصر عدل بيروت وفي اليوم الثاني مزيد من العمل المشترك مع القضاء اللبناني لتلبية الطلبات الالمانية تحت سقف القانون اللبناني.



ماذا في تفاصيل اليوم الالماني الثاني؟



