قبول طلب رد القاضي زياد ابي حيدر المقدم من سلامة

علمت الـLBCI أن محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب ايليا قبلت طلب رد القاضي زياد ابي حيدر المقدم من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بسبب ابدائه رأيا مسبقا في الملف، إذ اعتبر أنّ الادعاء على سلامة ورفاقه هو من صلاحية النيابة العامة المالية.