حريق في مستودع للمعدات الصناعية والخرضوات في النبطية

إندلع قرابة السادسة إلا ربع من مساء اليوم حريق في مستودع للمعدات الصناعية والخرضوات ومواد البناء في جادة نبيه بري - النبطية.



وتعمل فرق الإطفاء من الدفاع المدني والهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة الإسلامية على محاصرة النيران، فيما استنفرت سيارات الإسعاف للصليب الأحمر وإسعاف النبطية.