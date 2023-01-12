إهماد حريق داخل شقة في ذوق مكايل

أهمدت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في جونية حريقًا إندلع مساء اليوم داخل شقة تقع في الطبقة الثانية في مبنى سكني في ذوق مكايل - كسروان، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



واقتصرت أضرار الحريق على الماديات.



