أمن الدّولة في البقاع تدهم مخيّماً للنازحين

دَهمَت قوّة من أمن الدّولة مخيّماً للنازحين السّوريّين في بلدة المرج البقاعيّة، وفي أثناء عمليّة الدّهم، تبيّن وجود معمل للحلويّات يعمل من دون ترخيص، ويعود للسوريّ (ع. م.)، وبعد الكشف على المعمل من قبل مندوب من وزارة الصحّة، تبيّن عدم استيفائه للشروط الصحّيّة.

بعد أخذ إشارة القضاء، تمّ ختم المعمل بالشمع الأحمر، وأوقفت دوريّة أمن الدّولة صاحبه بعد أن حاول الفرار، ثمّ تمّ إتلاف الحلويات المضبوطة بحضور مندوب من وزارة الصحّة.