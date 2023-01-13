تدابير سير لثلاث ساعات غدا في شارع سبيرز القنطاري

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بلاغ انه:



"بتاريخ الغد 14-1-2023، ستجري عملية تسليم حاويتين لصالح جمعية الصليب الأحمر اللبناني لوضعهما في المركز الرئيسي العائد لها في شارع سبيرز - القنطاري، لذلك سيتم اعتبارا من الساعة 11,00 صباحا ولمدة 3 ساعات تقريبا، تحويل السير عن الشارع المذكور.

يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام".