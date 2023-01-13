نتيجة خلافات عائليّة طعنه حتّى الموت..والجيش يُوقفه

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة سن الفيل السوري (م.خ) لإقدامه على طعن السوري (أ.خ) عدّة طعنات ما أدى إلى وفاته، وذلك نتيجة خلافات عائلية وشخصية سابقة بينهما، وقد ضبطت بحوزته السكين المستخدم في تنفيذ الجريمة.



بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.