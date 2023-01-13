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تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار المرفأ: استدعاء الأهالي للتحقيق وقاحة فاضحة
أمن وقضاء
2023-01-13 | 10:35
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تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار المرفأ: استدعاء الأهالي للتحقيق وقاحة فاضحة
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تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار المرفأ: استدعاء الأهالي للتحقيق وقاحة فاضحة
استنكر تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت الوقاحة الفاضحة التي تمثلت بإستدعاء أهالي ضحايا وشهداء للتحقيق على خلفية وقفة إحتجاجية وتكسير بعض الزجاج في قصر العدل بعد إنتظارهم للحقيقة والعدالة سنتين ونصف من دون جدوى.

وقال التجمع في بيان: "نحن إذ نشجب ونستنكر هذا الإجراء التعسفي القمعي بحقهم فإننا نحذر بشدة من مغبة أي توقيف يطال أحدهم وإلا فإننا سنتحرك كجسم واحد رغم إختلافنا حول القاضي فمصلحة قضيتنا فوق كل إعتبار خصوصا وأن ما جمعته الدماء والدموع والأشلاء لا يمكن لأحد أن يفرقه".

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