عصابة خطرة في قبضة استخبارات الجيش في برج البراجنة

مستطلعا أوضاع فوج التدخّل الرابع ومكتب أمن الضاحية التابع لمديرية المخابرات في ضاحية بيروت الجنوبية، نوّه قائد الجيش العماد جوزف عون بجهود الفوج الذي شارك الخميس مع مجموعة من مديرية المخابرات في الجيش في توقيف أفراد عصابة خطيرة في برج البراجنة.