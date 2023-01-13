الـLBCI تواكب الاستعدادات لجلسات الوفود الأوروبية من داخل قاعة محكمة التمييز

خلف جدران القاعة الكبرى لمحكمة للتمييز هذه، سيستمع القضاة الاوروبيون ابتداء من يوم الاثنين المقبل الى اللبنانيين المطلوبين كشهود، باستثناء مشتبه به واحد، في ملف تبييض أموال.