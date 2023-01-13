توقيف وليام نون... ماذا في التفاصيل؟

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة - فرع الدكوانة على ذمّة التحقيق النّاشط وليام نون منذ ظهر اليوم، وقد دهمت منزله عقب توقيفه.



فماذا في التفاصيل؟