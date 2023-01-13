توقيف وليام نون.. اليكم التفاصيل

أفادت معلومات للـLBCI بأن "توقيف وليام نون جاء بقرار قضائي وكذلك نقله الى مركز الرملة البيضاء حيث يحقق معه حاليا رئيس قسم التحقيق في امن الدولة بحضور محامي نون والنائب ملحم خلف".



وفي هذا الاطار، توافد محتجون إلى أوتوستراد جبيل لإقفال الطريق على خلفية توقيف وليام نون وعدم إطلاقه حتى الساعة.

كما أقفلت مصلحة الطلاب في الكتائب الطريق عند تقاطع الصيفي.





