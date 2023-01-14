وصول دورية من مفرزة بيروت في الشرطة القضائية الى مديرية امن الدولة لتنفيذ بلاغ البحث والتحري المسطر بحق نون

وصلت دورية من مفرزة بيروت في الشرطة القضائية الى مديرية امن الدولة في الرملة البيضاء لتنفيذ بلاغ البحث والتحري المسطر بحق وليام نون بعدما اخذت اشارة من المدعي العام في بيروت القاضي زاهر حمادة.



ولا يزال محامي نون، شكري حداد والنائب ملحم خلف ووالدة ويليام وخطيبته والمحامية سيسيل روكز داخل مركز امن الدولة في الرملة البيضاء منذ ليل أمس للوقوف الى جانبه.

وأكّدت مصادر الـLBCI، أن حداد حاول التواصل مع القاضي زاهر حماده لابلاغه انه هناك بلاغ بحث وتحري صدر بحقه خلافاً للقانون كونه تم ابلاغه أن موعد الاستجواب نهار الاثنين و تعهد بالحضور وتبلغ، الا انه صدر البلاغ بالرغم من عدم مخالفته لاي اجراء قانوني مما يشكل مخالفة جسيمة من الضابطة العدلية وخطأ بإشارته. وقالت المصادر: "الا ان القاضي قرر رفض تدوين اي شيئ على محضر التحقيق كما اغلق الخط بوجه المحامي".



وكانت معلومات الـLBCI، قد أفادت بأن مدعي عام بيروت زاهر حمادة قد اعطى اشارة بتوقيف نون في المحضر المفتوح امام أمن الدولة على خلفية تصريحاته أمام قصر عدل بيروت على أن يسلم غدا الى تحري بيروت اتفاذا لبلاغ البحث والتحري بالمحضر المفتوح لديه على خلفية الاعتداء على قصر العدل.



وكشفت أن توقيفه جاء بقرار قضائي وكذلك نقله الى مركز الرملة البيضاء حيث جرى التحقيق معه من قبل رئيس قسم التحقيق في امن الدولة بحضور محامي نون والنائب ملحم خلف.



وفي التفاصيل، أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة، بناء على اشارة من المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده، أمس الناشط نون.



وحضر الى محيط فرع أمن الدولة في الرملة البيضاء حيث يوجد نون، عدد كبير من أهالي ضحايا انفجار المرفأ وطالبوا بإطلاقه فورا. كما حضر النائب ملحم خلف، مع مجموعة من المحامين، إلى فرع أمن الدولة لمتابعة قضية نون.



اشارة أيضا الى انه تم اقفال الطريق على المسلك الغربي لاوتوستراد جبيل قبالة مفرق كنيسة سيدة مارتيم. وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، في السياق، بتعرض أحد الشبان لإصابة في عينه اثر التضارب والتدافع مع الجيش في جبيل، وقد تم نقله الى المستشفى للمعالجة.



كما اقفلت مصلحة الطلاب في الكتائب الطريق عند تقاطع الصيفي.



ودعا الاهالي الى اطلاق نون أو فليوقفوهم جميعهم الى جانبه، منتقدين اهتمام "السلطة بكم لوح قزاز"، في مقابل عدم الحفاظ على دماء الشهداء.



وتوعد الأهالي بمزيد من التصعيد، قائلين: "كلّنا وليم".