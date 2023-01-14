قرى في منطقة جزين معزولة عن الشبكة المغذية بالكهرباء... والسبب؟

سرق مجهول الاسلاك الكهربائية ليل امس على طريق القطراني - داريا في منطقة جزين.وقُدّرت المسروقات بنحو الثلاثة الاف متر من الاسلاك النحاسية 25 ملم، وبذلك تكون قرى السريرة، القطراني، شبيل وداريا في منطقة جزين، عزلت عن الشبكة المغذية بالكهرباء منذ ليل امس.