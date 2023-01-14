الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جمهورية نون
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قضية وليام نون لا تزال تتفاعل.. بانتظار الاشارة من مدعي عام بيروت
أمن وقضاء
2023-01-14 | 07:12
639 مشاهدة
شارك
شارك
قضية وليام نون لا تزال تتفاعل.. بانتظار الاشارة من مدعي عام بيروت
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
2
min
قضية وليام نون لا تزال تتفاعل.. بانتظار الاشارة من مدعي عام بيروت
أكّدت معلومات الـLBCI أن أمن الدولة أنهى التحقيق مع وليام نون بانتظار الاشارة من مدعي عام بيروت القاضي زاهر حمادة لاتخاذ القرار بإخلاء سبيله، ولايزال نون موجودا داخل مركز أمن الدولة في الرملة البيضاء.
وكشفت المعلومات أن إتصالات مكثفة تجري مع المرجعيات القضائية العليا وابرزها المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات ومدعي عام الإستئنافي في بيروت زياد ابو حيدر ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود للمطالبة بتعديل اشارة حمادة وترك نون بسند اقامة في الملفين.
وأشارت الى أن هناك انقساماً داخل مجلس القضاء الاعلى بين غالبية القضاة الداعمين لصدور بيان داعم للقاضي حمادة ويمهد لاطلاق سراح نون وبين قاضيين يرفضان إصدار البيان.
ولفتت الى توجه لدى اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وبعض المحتجين للتحرك في عدد من المناطق وقطع الطرقات اذا لم يتم الإفراج عن نون مع إعطاء مهلة الساعة الثالثة من بعد الظهر.
وقد تم قطع الطريق من قبل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وبعض المحتجين أمام المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء.
وكان قد احتشد عدد من الفعاليات السياسية، الدينية والاجتماعية الى جانب عائلة نون.
وأشارت والدة نون الى أن أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت سيقومون بخطوات تصعيدية، وقالت: "ابقوا أقوياء لنستطيع إخراج وليام ".
وكان حمادة قد قرر في وقت سابق، ترك نون رهن التحقيق بعدما أُعلن في البداية تركه بسند إقامة على ان يستكمل التحقيق معه الإثنين بقضية تكسير قصر العدل أما في الملف المتعلق بكلامه عن نيته بتفجير قصر العدل فبقي نون موقوفاً.
وأشارت المعلومات الى أن شقيق الضحية جو بو صعب بيتر بو صعب لم يحضر الى المديرية العامة لامن الدولة في الرملة البيضاء وسط معلومات تتحدث عن فرضية عدم حضوره لأنه لم يتبلغ بشكل قانوني خبر إستدعائه، لأن دورية امن الدولة داهمت منزله وأبلغت والديه فيما لم يكن موجوداً في المنزل.
وأوضح المطران بولس عبد الساتر، الذي نزل إلى الشارع تضامنا مع أهالي الضحايا، أنه التقى وليام نون واطمأنّ عليه وصلوا سوياً.
وشدد على أن بدون عدالة ومحاسبة للمسؤول لا سلام.
آخر الأخبار
أخبار لبنان
أمن وقضاء
نون
توقيف
التالي
تجمع اهالي شهداء وجرحى ومتضرري المرفأ عن توقيف وليام نون: هرطقة قضائية ومخطط لتخويف الاهالي
قرى في منطقة جزين معزولة عن الشبكة المغذية بالكهرباء... والسبب؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-01-15
الراعي: ألا يخجلوا من أنفسهم بتوقيف وليام نون؟.. ونلاحظ تصويباً على عدد من المناصب المارونية الرئيسية
أخبار لبنان
2023-01-15
الراعي: ألا يخجلوا من أنفسهم بتوقيف وليام نون؟.. ونلاحظ تصويباً على عدد من المناصب المارونية الرئيسية
0
آخر الأخبار
2023-01-15
الراعي: نلاحظ تصويباً على عدد من المناصب المارونية الرئيسية ونحن لا ندافع عن أشخاص بل عن مؤسسات أما توقيف وليام نون فجاء ليبيّن فلتان القضاء وأنه أصبح وسيلةً للانتقام والكيدية والحقد وأن الأجهزة الأمنية تلبس ثوب الممارسة "البوليسية"
آخر الأخبار
2023-01-15
الراعي: نلاحظ تصويباً على عدد من المناصب المارونية الرئيسية ونحن لا ندافع عن أشخاص بل عن مؤسسات أما توقيف وليام نون فجاء ليبيّن فلتان القضاء وأنه أصبح وسيلةً للانتقام والكيدية والحقد وأن الأجهزة الأمنية تلبس ثوب الممارسة "البوليسية"
0
آخر الأخبار
2023-01-14
وليم نون للـLBCI: التوقيف كان بإشارة من القضاء والتعامل معي كان محترماً وانا لا أتهرّب من القانون والقضيّة ليست قضيّتي بل قضيّة انفجار 4 آب
آخر الأخبار
2023-01-14
وليم نون للـLBCI: التوقيف كان بإشارة من القضاء والتعامل معي كان محترماً وانا لا أتهرّب من القانون والقضيّة ليست قضيّتي بل قضيّة انفجار 4 آب
0
آخر الأخبار
2023-01-14
مدعي عام التمميز القاضي غسان عويدات تنحى عن ملف انفجار المرفأ بالاساس ما يعني أنه لن يكون قادرا على كسر إشارة القاضي زاهر حمادة في موضوع توقيف وليام نون ما يعيد القرار لحمادة وحده
آخر الأخبار
2023-01-14
مدعي عام التمميز القاضي غسان عويدات تنحى عن ملف انفجار المرفأ بالاساس ما يعني أنه لن يكون قادرا على كسر إشارة القاضي زاهر حمادة في موضوع توقيف وليام نون ما يعيد القرار لحمادة وحده
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
03:03
يخزّن المخدّرات داخل منزله ويروجها لزبائنه على متن دراجة آلية... وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود!
أمن وقضاء
03:03
يخزّن المخدّرات داخل منزله ويروجها لزبائنه على متن دراجة آلية... وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود!
0
أمن وقضاء
13:42
توقيف مواطنَين في الشمال لتشكيل عصابة مسلحة
أمن وقضاء
13:42
توقيف مواطنَين في الشمال لتشكيل عصابة مسلحة
0
أمن وقضاء
10:43
ترك بيتر بو صعب وويليام نون رهن التحقيق
أمن وقضاء
10:43
ترك بيتر بو صعب وويليام نون رهن التحقيق
0
أمن وقضاء
09:32
الجيش: توقيف مواطنَين في الشياح لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها
أمن وقضاء
09:32
الجيش: توقيف مواطنَين في الشياح لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
02:41
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات
اقتصاد
02:41
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات
0
فنّ
05:31
راغب علامة: استفقت اليوم على خبر حزين جداً
فنّ
05:31
راغب علامة: استفقت اليوم على خبر حزين جداً
0
اخبار البرامج
2023-01-09
حفل انتخاب ملكة جمال الكون"71st Miss Universe" السبت المُقبل... والـ"LBCI" تُطلق حملة للتصويت لملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون
اخبار البرامج
2023-01-09
حفل انتخاب ملكة جمال الكون"71st Miss Universe" السبت المُقبل... والـ"LBCI" تُطلق حملة للتصويت لملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون
0
فنّ
2023-01-16
حفيدا وديع الصافي يشعلان موسم الرياض في "عندك بحرية" (فيديو)
فنّ
2023-01-16
حفيدا وديع الصافي يشعلان موسم الرياض في "عندك بحرية" (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:38
العراق إلى نهائي كأس الخليج في البصرة
رياضة
13:38
العراق إلى نهائي كأس الخليج في البصرة
0
رياضة
13:37
برشلونة يتوج بطلًا لكأس السوبر الاسباني
رياضة
13:37
برشلونة يتوج بطلًا لكأس السوبر الاسباني
0
أخبار دولية
13:34
آخر المستجدات حول مشاركة لبنان في المعرض الدولي للبستنة في قطر
أخبار دولية
13:34
آخر المستجدات حول مشاركة لبنان في المعرض الدولي للبستنة في قطر
0
اخبار البرامج
13:32
"تعا قلو بيزعل"... ضحك وانتقاد ساخر على الـ LBCI
اخبار البرامج
13:32
"تعا قلو بيزعل"... ضحك وانتقاد ساخر على الـ LBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لا فرق بين التلميذ اللبناني والتلميذ السوري ... فإضراب المدارس الرسمية يطال الجميع
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لا فرق بين التلميذ اللبناني والتلميذ السوري ... فإضراب المدارس الرسمية يطال الجميع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ترك الاشخاص العشرة من اهالي ضحايا انفجار المرفأ وآخرين رهن التحقيق... مع التوقيع على تعهد
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ترك الاشخاص العشرة من اهالي ضحايا انفجار المرفأ وآخرين رهن التحقيق... مع التوقيع على تعهد
0
أخبار لبنان
13:29
هارون: المستشفيات ستضطر أن تطلب من المريض أن يجلب معه دواءه إلى المستشفى
أخبار لبنان
13:29
هارون: المستشفيات ستضطر أن تطلب من المريض أن يجلب معه دواءه إلى المستشفى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الاجتماع الرباعي في شأن الملف اللبناني... ماذا عن آخر المعطيات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الاجتماع الرباعي في شأن الملف اللبناني... ماذا عن آخر المعطيات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
التحقيق الاوروبي في عدلية بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:21
التحقيق الاوروبي في عدلية بيروت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:41
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات
اقتصاد
02:41
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات
2
فنّ
06:27
ياسمينا زيتون تردّ على مقولة "كفتاة مسلمة لا يجوز المشاركة في مسابقة جمالية"
فنّ
06:27
ياسمينا زيتون تردّ على مقولة "كفتاة مسلمة لا يجوز المشاركة في مسابقة جمالية"
3
أمن وقضاء
08:16
اعلان جديد للأمن العام بشأن جوازات السفر
أمن وقضاء
08:16
اعلان جديد للأمن العام بشأن جوازات السفر
4
أخبار لبنان
11:12
وفاة الاعلامية الرائدة صونيا بيروتي
أخبار لبنان
11:12
وفاة الاعلامية الرائدة صونيا بيروتي
5
فنّ
05:31
راغب علامة: استفقت اليوم على خبر حزين جداً
فنّ
05:31
راغب علامة: استفقت اليوم على خبر حزين جداً
6
صحف اليوم
01:45
جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب
صحف اليوم
01:45
جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب
7
اسرار
23:35
أسرار الصحف 17-01-2023
اسرار
23:35
أسرار الصحف 17-01-2023
8
تقارير نشرة الاخبار
13:20
المركزي:ملاحظات على مصارف ومصرفيين في استغلال صيرفة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
المركزي:ملاحظات على مصارف ومصرفيين في استغلال صيرفة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store