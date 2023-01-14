القاضي عبود غير موافق على بيان مجلس القضاء الاعلى

علمت الـLBCI أن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود غير موافق على بيان المجلس الذي صدر قبل قليل والذي أتى متضامنا مع القاضي زاهر حماده، مستنكرا ومسغربا التهجم على عمل القضاة، والرافض للتطاول على القضاء وكرامته.



وأوضحت المعلومات أن القضاي عبود غير موافق عليه لانه لم يصدر وفقا للاصول ولم يلحظ موضوع انفجار المرفأ بشموليته بما فيه وقف التدخلات في تحقيقات المرفأ من اي جهة اتت.