الافراج عن نون بسند اقامة...وتدافع أمام مقرّ أمن الدولة

بعدما اعطى القاضي زاهر حمادة اشارة بترك وليم نون بسند اقامة، كشف محامي نون ان "وليم خرج ولا نريد من أحد أن يُفسد علينا هذه الفرحة وقد وقّع وليم على تعهد لعدم التوجّه بشتائم للقضاة وعدم التعرّض لقصر العدل بالحجارة".



وقد علمت الـLBCI أن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود غير موافق على بيان المجلس الذي صدر قبل قليل والذي أتى متضامنا مع القاضي زاهر حماده، مستنكرا ومسغربا التهجم على عمل القضاة، والرافض للتطاول على القضاء وكرامته.



وأوضحت المعلومات أن القضاي عبود غير موافق عليه لانه لم يصدر وفقا للاصول ولم يلحظ موضوع انفجار المرفأ بشموليته بما فيه وقف التدخلات في تحقيقات المرفأ من اي جهة اتت.



وقد حصل تدافع أمام مقر أمن الدولة في الرملة البيضاء، الامر الذي تسبب بتوقيف مرافق النائب الياس حنكش من قبل عناصر أمن الدولة وتركه بعد دقائق.