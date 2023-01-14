مصدر قضائي: القاضي حمادة اشترط صدور بيان عن مجلس القضاء الاعلى "يغطيه"

كشف مصدر قضائي مطلّع ان القاضي زاهر حمادة قد اشترط صدور بيان عن مجلس القضاء الاعلى "يغطيه"، ليقبل بإطلاق سراح وليم نون.

فوُزِّع البيان للاعلام بدون إقراره أصولًا، وهذا ما دفع رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود لإصدار البيان التوضيحي.



وصدر بيان مجلس القضاء بدون الفقرة التي طالب بها سهيل عبود وهي " المطالبة برفع يد السياسيين عن القضاء " .



وهذه الفقرة رفضها بعض اعضاء المجلس الاعلى فوزعوا البيان من دون فقرة عبود.