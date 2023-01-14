24 ساعة صعبة مرّت على أهالي ضحايا المرفأ

على وقع تحرك أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت ومحتجين متضامنين معهم، الذي تخلله إقفال الطريق أمام المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء، خرج ويليام نون من المديرية، حيث كان قد أوقف مساء الجمعة، وذلك بناء على اشارة من المحامي العام الإستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة.



ومن المديرية العامة لأمن الدولة توجه نون مباشرة الى فوج الإطفاء قرب مرفأ بيروت للإحتفال مع أهالي ضحايا ٤ آب وكل الذين ساندوه وساندوا قضية المرفأ.