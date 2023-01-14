مسار التحقيقات في انفجار المرفأ إلى الواجهة من جديد

فيما يتواصل تعطيل تحقيقات المرفأ، يبرز الاهتمام الخارجي بالقضية.



فباريس سبق أن فتحت تحقيقا في مقتل مواطنين فرنسيين في انفجار المرفأ وارسلت استنابات الى القضاء اللبناني.



اليوم ومع قدوم الوفود الاوروبية الى لبنان للتحقيق في ملف تبييض اموال، يرتقب وصول وفد قضائي فرنسي مؤلف من قاضيي تحقيق في القضية هما نيكولاس اوبرتان وماري ايديار، للقاء المحامي العام التمييزي في قضية المرفأ القاضي صبوح سليمان، بهدف الاطلاع على مسار الاستنابة القضائية.